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Новости ДНР и ЛНР: ООН признала в ВСУ преступников, Донбасс ждет обмена пленными
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    Новости ДНР и ЛНР: ООН признала в ВСУ преступников, Донбасс ждет обмена пленными

    13:36  27 Июня 2017
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    Новости ДНР и ЛНР: ООН признала в ВСУ преступников, Донбасс ждет обмена пленными

    Новости ДНР и ЛНР, 27 июня. В ООН обвинили Украину в гуманитарных преступлениях в Донбассе. Иностранные наемники проводят курсы для медиков ВСУ. Обмен пленными должен состояться уже в начале июля. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    ООН вывела Киев на чистую воду

    Новость с пометкой «Важно». Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало новый доклад, где отразило системные нарушения Украиной норм международного гуманитарного права в Донбассе. Доклад охватывает события с февраля по май 2017 года и основан на интервью с 252 свидетелями и жертвами преступлений.

    Интересно, что УВКПЧ не употребляет термин «АТО», предпочитая использовать вместо него «конфликт» — международные наблюдатели начинают понимать, что ситуация в Донбассе является именно внутренним вооруженным противостоянием. В докладе также отмечено, что ВСУ использовали запрещенные средства и методы войны.

    Новости ДНР и ЛНР: ООН признала в ВСУ преступников, Донбасс ждет обмена пленными

    Фактически в ООН признали: военнослужащие Украины являются военными преступниками — неважно, касается ли дело рядового или министра обороны. В докладе прописана и привычка ВСУ использовать гражданскую застройку для ведения огня по мирному населению народных республик. УВКПЧ написало и о многочисленных случаях мародерства со стороны Киева. Пытки и незаконные задержания СБУ, обстрелы учреждений здравоохранения и образования — ничего не осталось незамеченным.

    Вопрос только в том, что последует дальше. Наблюдатели пришли к выводу, что Украине нужно выполнять минские договоренности, но ведь Киев будет по-прежнему игнорировать эти предписания. И надавить в составе ЕС на Порошенко и компанию некому.

    Французские игры

    Буквально накануне в ДНР говорили о том, что представительский центр республики будет открыт во французском Марселе. Что особенно важно, учитывая статус Франции как гаранта выполнения минских соглашений. Париж отреагировал почти незамедлительно: мол, мы ДНР не признаем и вообще выступаем за территориальную целостность Украины.

    Закон о свободе общественных объединений позволяет зарегистрировать в Марселе представительский центр ДНР, но эта регистрация не означает признания республики Францией. Париж стоит на принципах прекращения огня вдоль линии разграничения и соблюдения минских договоренностей. Старая песня о главном на французский манер. 

    Вместе с тем в Москве сейчас находится группа французских депутатов местного уровня. Они представляют департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс. После столицы России французы хотят направиться в Донецк и встретиться с главой республики Александром Захарченко. Зачем? Сами они признаются в желании поддержать местную армию, которую Украина, несмотря на минские договоренности, продолжает обстреливать.

    Новости ДНР и ЛНР: ООН признала в ВСУ преступников, Донбасс ждет обмена пленными

    Наемники для медиков ВСУ

    ИЗ ЛНР доносятся следующие новости: иностранные наемники проводят курсы для медиков из состава подразделений ВСУ в зоне АТО. Об этом стало известно после того, как на горячую линию МВД республики позвонил один из военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады.

    Мужчина признался, что к ним в часть прибыли англоязычные инструкторы, которые учат личный состав медико-санитарной службы тактической медицине. Понятно, что сами они работают через переводчиков. Предположительно прибыли эти гуру медицины из Великобритании. Они уже провели занятия в трех бригадах, далее по плану — еще две бригады. 

    В то же время добровольцы-медики признаются, что госпитали ВСУ в Донбассе переполнены. Но телевидение лишний раз такие темы не поднимает и ситуацию не нагнетает. Единственное, в чем можно найти позитив, — по сравнению с ситуацией в начале боевых действий места в госпитале еще можно отыскать.

    Обмен пленными все ближе

    Подготовка обмена пленными между Киевом и Донбассом близится к завершению. Сам процесс может начаться уже после 5 июля. Известно, что народные республики добились включения в списки более 100 человек. Ранее их пытался удержать Киев — говоря, что те якобы подписали отказ возвращаться в Донбасс.

    До заседания контактной группы 5 июля обе стороны должны согласовать окончательные списки. При этом остается опасность, что Киев может пересмотреть свое решение и затянуть начало обмена из-за внутриполитических разногласий. Но работа по пленным, как утверждают в Луганске, ведется непрерывно. Обмен должен пройти по формуле «всех на всех».

    Автор: Максим Вручный
    #днр #всу #донбасс #лнр
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