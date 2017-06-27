Лето придет в Петербург только на два дня

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Санкт-Петербург, 27 июня. Метеорологи ожидают кратковременное улучшение погоды в Петербурге на этой неделе.

По словам специалистов, в среду, хоть и будет облачно, но осадков не ожидается. Температура в этот день поднимется до плюс 19 градусов. Четверг порадует петербуржцев отсутствием дождей и 20-22 градусами тепла.

А вот в пятницу погода вернется в привычную колею — обещают дождь, грозу, порывистый ветер и 16-18 градусов тепла. Отметим, что непогода пришла не только в Петербург, но и в Москву, где объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы.