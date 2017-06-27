Подделку продуктов в России предложили приравнять к уголовному преступлению

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Москва, 27 июня. Производителей предлагают наказывать по УК РФ за подделку пищевой продукции. Как сообщила замглавы комитета Совета Федерации по аграрной политике Ирина Гехт, соответствующие предложения могут быть внесены на рассмотрение в ходе осенней сессии.

Данная инициатива предполагает лишать недобросовестных производителей лицензии и давать условные тюремные сроки. По словам Гехт, сегодня за несоответствие состава продукта указанному на этикетке предпринимателей наказывают штрафом в размере 5–10 тысяч рублей.

«Необходимо решить вопрос — ввести уголовное наказание за подделку продуктов, если в их рецептуре используются недопустимых пищевых добавок и ингредиентов. Думаю, речь должна идти об очень серьезных штрафах и возможном лишении лицензии на производство, а также об условных сроках лишения свободы», — заявила Гехт.

По ее словам, позицию Совфеда поддерживает Роспотребнадзор. Предложения планируется подготовить до осенней сессии и согласовать со всеми ведомствами. Ужесточение ответственности производителей согласуется с аналогичными мерами в отношении алкоголя, отметила Гехт. Она считает, что данные меры помогут добросовестным производителям выдерживать конкуренцию, сообщает «Парламентская газета».