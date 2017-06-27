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Россия
Подделку продуктов в России предложили приравнять к уголовному преступлению
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    Подделку продуктов в России предложили приравнять к уголовному преступлению

    17:17  27 Июня 2017
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    Подделку продуктов в России предложили приравнять к уголовному преступлению

    Москва, 27 июня. Производителей предлагают наказывать по УК РФ за подделку пищевой продукции. Как сообщила замглавы комитета Совета Федерации по аграрной политике Ирина Гехт, соответствующие предложения могут быть внесены на рассмотрение в ходе осенней сессии.

    Данная инициатива предполагает лишать недобросовестных производителей лицензии и давать условные тюремные сроки. По словам Гехт, сегодня за несоответствие состава продукта указанному на этикетке предпринимателей наказывают штрафом в размере 5–10 тысяч рублей.

    «Необходимо решить вопрос — ввести уголовное наказание за подделку продуктов, если в их рецептуре используются недопустимых пищевых добавок и ингредиентов. Думаю, речь должна идти об очень серьезных штрафах и возможном лишении лицензии на производство, а также об условных сроках лишения свободы», — заявила Гехт.

    По ее словам, позицию Совфеда поддерживает Роспотребнадзор. Предложения планируется подготовить до осенней сессии и согласовать со всеми ведомствами. Ужесточение ответственности производителей согласуется с аналогичными мерами в отношении алкоголя, отметила Гехт. Она считает, что данные меры помогут добросовестным производителям выдерживать конкуренцию, сообщает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
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