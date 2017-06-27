Путин обсудит с Лукашенко двусторонние отношения и международные проблемы

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Москва, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания высшего Госсовета России и Белоруссии встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудят отношения двух стран и международные проблемы. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

По имеющимся данным, в грядущую пятницу, 30 июня, лидеры России и Белоруссии проведут в российской столице очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Отмечается, что лидеры двух стран также встретятся отдельно и обсудят основные темы российско-белорусских отношений.

Путин и Лукашенко также подведут итоги торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска за минувший год.

Кроме этого, планируется рассмотреть вопросы, касающиеся обеспечения текущей деятельности органов Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.