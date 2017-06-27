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Мэра Копейска посадили на 4,5 года за взятки фаршированными осетрами
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    Мэра Копейска посадили на 4,5 года за взятки фаршированными осетрами

    12:19  27 Июня 2017
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    Мэра Копейска посадили на 4,5 года за взятки фаршированными осетрами

    Копейск, 27 июня. Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в пять миллионов рублей за взятки, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Взяткой, в частности, признали фаршированные осетры, которые предоставил Истомину бизнесмен, отмечают региональные СМИ.

    По официальной версии следствия, находясь на посту мэра Копейска Истомин получил не менее двух миллионов рублей за то, что способствовал в приобретении прав на владение и пользование участками земли. Он также помогал заключению договоров поставок оборудования для школьного питания.

    Мэра Копейска посадили на 4,5 года за взятки фаршированными осетрами

    В ходе допроса Истомин полностью сознался в содеянном и начал сотрудничать со следствием. Отметим, что бывший мэр был задержан 25 июня 2016 года.

    Владимир Истомин стал мэром Копейска 4 декабря 2011 года. До этого он возглавлял администрацию Ленинского района Челябинска.

    Автор: Дима Оленин
    #копейск #истомин
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