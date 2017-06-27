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НАТО назвала усиление у границ России соразмерным ответом и обороной
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    НАТО назвала усиление у границ России соразмерным ответом и обороной

    12:41  27 Июня 2017
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    НАТО назвала усиление у границ России соразмерным ответом и обороной

    Вена, 27 июня. Усиление НАТО на границах с Россией является соразмерным и носит оборонительный характер. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

    Представитель Альянса пообещала, что в будущем ситуация не изменится. 

    Также Гетемюллер обратилась к российской делегации, заверив в приверженности Альянса диалогу с Россией, а также выразив надежду на то, что сторонам удастся разрешить имеющиеся между ними противоречия и «продвинуться вперёд».

    НАТО назвала усиление у границ России соразмерным ответом и обороной

    Комментируя обвинения в агрессии, якобы исходящей от России, президент Владимир Путин отметил, что дело обстоит наоборот: активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море существенно выше российской, Москва ни для кого не представляет угрозы, но, тем не менее, не оставит без ответа действия, угрожающие ее безопасности. 

    Автор: Владимир Багров
    #россия #нато
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