В Совфеде сообщили о максимальном усилении армии Сирии из-за выпадов США

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Москва, 27 июня. Правительственная армия Сирии максимально усилена, положение в стране крайне напряженное и тревожное, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, подчеркнув, что такая обстановка в республике складывается из-за политики США.

Ранее Вашингтон обвинил режим президента Сирии Башара Асада в подготовке новой химической атаки. В Белом доме заявили, что если атака будет осуществлена, цена для Дамаска будет высока.

Серебренников подчеркнул, обвинения США в адрес Асада являются «неприкрытой ложью» для обоснования «новой попытки вмешательства». Он также выразил надежду, что мировое сообщество даст жесткую оценку этим выпадам.

«Что касается безопасности наших военнослужащих в Тартусе и Хмеймиме, все силы и возможности также находятся на пределе. Положение очень тревожное, благодаря такой политике США», — сказал Серебренников.