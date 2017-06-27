Звукорежиссера городского выпускного нашли убитым в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 27 июня. Звукорежиссер общегородского выпускного Ростова-на-Дону Николай Цацак найден мертвым. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщают региональные СМИ, Цацак должен был озвучивать главный выпускной города.
В пресс-службе регионального СУСК РФ подтвердили факт обнаружения трупа мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы по делу.
Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства и причины трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Общегородской выпускной прошел в Ростове-на-Дону в ночь с 26 по 27 июня.