Звукорежиссера городского выпускного нашли убитым в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 27 июня. Звукорежиссер общегородского выпускного Ростова-на-Дону Николай Цацак найден мертвым. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщают региональные СМИ, Цацак должен был озвучивать главный выпускной города.

В пресс-службе регионального СУСК РФ подтвердили факт обнаружения трупа мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы по делу.

Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства и причины трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Общегородской выпускной прошел в Ростове-на-Дону в ночь с 26 по 27 июня.