День молодежи в России: что это за праздник и как его отмечать

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27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи — праздник, который всегда сопровождается массовыми гуляньями и различными мероприятиями.

История праздника

Идея празднования Дня молодежи возникла в далеком 1958 году. Задумка Президиума Верховного Совета СССР состояла в том, чтобы привлечь внимание общественности к молодому поколению страны — к тем людям, от которых зависело светлое будущее общества и на кого возлагались огромные надежды в деле строительства коммунизма. Именно тогда президиум своим указом и утвердил появление всесоюзного официального праздника, назначив ежегодное время проведения — последнее воскресенье июня.

После распада Советского Союза дата празднования далеко не всегда совпадает с выходным днем, а все потому, что в июне 1993 года экс-президент России Борис Ельцин решил официально закрепить праздник за конкретной датой — 27 июня. На этом настояли сотрудники Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений.

Традиции

В День молодежи проводятся пышные торжества. По задумке властей, молодые люди должны следовать таким жизненным ориентирам, благодаря которым старшее поколение могло бы не переживать за будущее государства и общества в целом. Именно по этой причине во время подготовки к торжествам большое значение уделяется проведению веселых конкурсов, интересных выставок, громких фестивалей и больших концертов, чтобы каждый участник мог почувствовать себя частью большой и дружной молодой семьи.

Уже по традиции в этот день устраиваются массовые народные гулянья, в которых могут принимать участие не только молодежь, но и люди старшего поколения. Традиционными стали поздравления молодежи первыми лицами страны, регионов, городов и сел. При этом наиболее отличившиеся молодые люди и девушки награждаются грамотами и ценными подарками. Новоселам торжественно вручаются ключи от новых квартир.

Не отстают и средства массовой информации, которые выпускают в эфире телеканалов и радиостанций специальные материалы, посвященные важным жизненным проблемам и приоритетам молодых россиян.

Празднование

В Российской Федерации День молодежи отмечается шумно и весело. Практически в каждом городе устраиваются спортивные состязания, в которых могут принимать участие как отдельные спортсмены, так и целые спортивные коллективы. Также проводятся масштабные туристические слеты, выезды на природу, фестивали и флешмобы, благо первый летний месяц этому активно способствует.

Молодые ученые получают возможность выступить со своими докладами во многих организациях и учебных заведениях — это способствует продвижению науки, экономики и прогрессу в целом. Таким образом, ребята закладывают основы своей будущей профессии и карьеры.

Кроме того, молодежь активно зазывается на специальные киносеансы и акции, танцевальные вечера и дискотеки. А в последние годы популярность завоевали веселые квесты и косплей-фестивали (переодевание в костюмы известных персонажей из мультфильмов и кино, а также изготовление таких костюмов. Популярное хобби, очень похоже на маскарад — прим. ред.). В конце дня обычно устраивается грандиозный фейерверк.

Стоит отметить, что День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату. Кроме того, существует и Международный день молодежи, который согласно резолюции ООН от 1999 года отмечается 12 августа.

Санкт-Петербург

В 2017 году День молодежи в «Северной столице» посвящен здоровому образу жизни, спорту, юности и движению. Так, в 14.00 на Манежной площади начнет работу молодежный фестиваль современных видов спорта «Molodday». Главной темой фестиваля стало эффектное и экстремальное направление современной молодежной культуры — паркур. Лучшая команда города клуба «Родео» покажет искусство владения телом в условиях города и его индустриальных препятствий.

Начиная с 18.00 на Дворцовой площади для петербуржцев и гостей города организован праздничный концерт, специальным гостем которого станет российская рэп-группа «Площадь Восстания». Кроме того, на празднике можно будет услышать выступление музыкантов Gone Fellow, коллектива «Широко открытыми» и DJ Illiyi Lavrova. В торжестве примут участие известные петербургские коллективы и исполнители, как студия балета Аллы Духовой «Тодес», участники телевизионных шоу «Хочу к Меладзе» и «Стань звездой».

Москва

В столице России празднование будет проходить на множестве площадок. Так, в парке «Сокольники» на протяжении всего дня молодые люди и девушки смогут посоревноваться в боях в шлемах виртуальной реальности или же попробовать себя в роли художника компьютерной графики и при помощи 3D-ручки создать объемные рисунки.

В парке «Кузьминки» все желающие смогут попробовать сдать нормы ГТО по прыжкам в длину, отжиманиям и подтягиваниям. Спортивная программа проходит с 10:00 до 16:00.

В парке Победы на Поклонной горе состоятся «Игры в бисер» — творческий интеллектуальный конкурс в виде диалога, во время которого участники мероприятия будут вести дискуссию на тему «Я молод(а)?», исполняя отрывки из поэтических произведений и песен.

«Бабушкинский парк» в свою очередь предлагает танцевальный марафон, где гостей столицы научат танцевать латиноамериканские танцы, зумбу и хип-хоп. Затем всех желающие смогут присоединиться к флешмобу, где смогут продемонстрировать новые навыки.