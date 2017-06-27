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Сирия, 27 июня. Террористы ИГ* понесли серьезные численные потери в ходе столкновений на границе провинций Дейр эз-Зор и Хомс. К северо-западу от Идлиба вспыхнули тяжелые бои между «Джебхат ан-Нусрой»*** и «Ахрар аш-Шам». ССА** нанесла армии САР урон в технике в боях в Сирийской пустыне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк и несколько БМП в ходе боев с ССА на юге провинции Дамаск; подтвердили гибель 17 бойцов бригады «Аль-Кудс» под Пальмирой; понесли потери в технике в результате наступления на позиции ИГ на юге Сирии.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось 50 террористов, уничтоженных в ходе столкновений в районе станции «Т-2» в провинции Дейр эз-Зор; ведет ожесточенные бои с отрядами SDF**** в районе Кадисия на западе Ракки; устроило взрыв в иракском городе Фаллуджа в провинции Аль-Анбар, есть раненые.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила 36 боевиков ИГИЛ близ города Хайт на северо-западе от Даръа; подверглась обстрелам со стороны союзников САА в окрестностях поселений Бейт Джинн и Аль-Зайят в провинции Дамаск.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): стягивает силы к городу Баас к северу от Кунейтры в преддверии новой фазы наступления на позиции армии САР; ведет ожесточенные бои с «Ахрар аш-Шам» в городе Арманаз к северо-западу от Идлиба.

Международная коалиция: убила троих мирных жителей Ракки в результате бомбардировки позиций ИГИЛ.

Провинция Дамаск

Боевики Свободной сирийской армии (ССА) возобновили обстрелы правительственных позиций в районе Бир Кассаба на краю Сирийской пустыни в южной части провинции Дамаска. В результате, как передает новостной портал The New Arab, исламистами были уничтожены танк Т-72 и несколько БМП Сирийской арабской армии (САА). Напомним, в результате вчерашнего противостояния правительственные войска утратили контроль над населенным пунктом Раджм Сурайхи, находящимся в этом районе.

Сирийские военные, в свою очередь, открыли огонь по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции в окрестностях поселений Бейт Джинн и Аль-Зайят на юго-западе от Дамаска, сообщает тот же источник. Данных о нанесенном радикалам уроне не приводится. Напомним, в юго-западной части региона у границы с провинцией Кунейтра по-прежнему сохраняется небольшой анклав оппозиционных сил.

Провинция Хомс

Командование сирийско-палестинской бригады «Аль-Кудс», выступающей на стороне правительственных войск САР, обнародовало список бойцов, убитых террористами «Исламского государства»* в ходе ожесточенных столкновений в горных районах к северу и к востоку от Пальмиры, передает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Всего в списке значится 17 имен.

Напомним, бойцы отрядов «Аль-Кудс» принимали активное участие в операции по освобождению города Алеппо от боевиков-исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно уточненным данным, в ходе последних столкновений в районе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор были ликвидированы больше 50 террористов «Исламского государства», передает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Также были уничтожены два «джихад-мобиля» боевиков. Проправительственные силы, в свою очередь, потеряли несколько единиц техники, в том числе один танк.

Напомним, накануне подразделения «Хезболлы» и сил Национальной обороны (NDF)****** освободили ряд населенных пунктов на границе между провинциями и почти вплотную подошли к ключевой насосной станции «Т-2». Таким образом, штурмовые группы проасадовских войск теперь находятся в 90 километрах от осажденного города Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Боевики террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающие на стороне «Исламского государства», понесли серьезные потери в живой силе в результате недавних столкновений с боевиками-оппозиционерами «Свободной армии» вблизи прифронтового города Хайт на юго-западе провинции Даръа. Согласно сведениям медиа-центра Yarmouk News, в ходе противостояния были убиты не меньше 36 союзников ИГИЛ. Информация о потерях в рядах ССА не оглашалась.

Отряды «Джейш Халид ибн Аль-Валид» время от времени совершают вылазки на подконтрольные боевикам ССА территории, рассчитывая расширить зону своего влияния в регионе. Вследствие этого в этом районе зачастую вспыхивают ожесточенные вооруженные стычки.

Провинция Идлиб

В городе Арманаз, расположенном к северо-западу от Идлиба, фиксируются тяжелые бои между отрядами формирований «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@Mazen_ALmohamad) местный активист. Отмечается, что обе стороны несут потери ранеными и убитыми, однако точные данные пока выясняются. Напомним, вчера одна из антиправительственных группировок покинула коалицию «Тахрир аш-Шам» и присоединилась к «Ахрар аш-Шам».

Вооруженный конфликт между былыми союзниками вспыхнул после поражения боевиков в борьбе за Алеппо. Командование «Джебхат ан-Нусры» обвинило в поражении высокопоставленных командиров и чиновников ряда формирований оппозиционного блока.

Провинция Ракка

В результате нового удара ВВС международной коалиции по городу Ракка погибли три мирных жителя, больше десяти человек получили ранения. Об этом сообщает агентство The New Arab. Бомбардировки велись сразу в нескольких районах города. Коалиционная авиация поддерживает наступление курдских сил, продолжающих штурм Ракки, условной «столицы» «Исламского государства».

Курдские отряды Сирийской демократической армии (SDF) тем временем продолжают вести атаки позиций ИГ на западной окраине административного центра провинции. Основные боевые действия разворачиваются в районе Кадисия. Ранее курдам уже удавалось захватить этот район, однако боевики в результате массированных контратак вернули себе часть позиций.

Провинция Кунейтра

По информации Al Masdar News, боевики террористического альянса «Тахрир аш-Шам» успели стянуть в район города Баас, расположенного на севере провинции Кунейтра, значительные силы в преддверии нового этапа наступления на позиции правительственных войск и их союзников. Как отмечает военный источник AMN, радикалам удалось перебросить в регион дополнительные отряды благодаря авиаударам ВВС Израиля по объектам армии САР.

В минувшие сутки сирийские войска понесли серьезные потери в численном составе в результате столкновений с боевиками-исламистами. Израильские самолеты поддерживали наступление «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников, нанося удары по позициям САА. Дамаск и Иерусалим имеют давний территориальный конфликт, связанный с Голанскими высотами. Обе стороны считают этот район частью своей территории.

Ирак

В городе Фаллуджа, находящемся в провинции Аль-Анбар на востоке от Аль-Рамади, прогремел мощный взрыв. Как сообщает телеканал Al Sumaria, вблизи центрального городского парка сработало взрывное устройство, заложенное у обочины главной дороги. Двое полицейских, патрулировавших улицы, получили серьезные ранения. Предполагается, что бомба была установлена террористами «Исламского государства» и была активирована ими дистанционно. В ряде северных и центральных провинций страны по-прежнему активно действуют так называемые «спящие ячейки» террористической группировки.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)