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Беспилотный внедорожник УАЗ «Патриот» получит новые функции
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    Беспилотный внедорожник УАЗ «Патриот» получит новые функции

    12:19  27 Июня 2017
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    Беспилотный внедорожник УАЗ «Патриот» получит новые функции

    Москва, 27 июня. Система помощи водителю Adas Vision, которую испытают на модели УАЗ «Патриот», осенью этого года получит расширенный функционал.

    Как передает агентство Regnum со ссылкой на свои источники, функции системы Adas Vision собираются расширить уже в сентябре. Ее наделят способностями, в частности, искать парковочное место и контролировать слепые зоны. Когда систему установят на серийных моделях, пока не разглашается.

    Ранее опытные модели концерна могли только припарковаться или ехать по зоне с четкой разметкой, уточняет Inforeactor.

    Беспилотный внедорожник УАЗ «Патриот» получит новые функции

    Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод анонсировал снижение стоимости автомобилей УАЗ «Патриот». Это стало возможно благодаря оптимизации производства и расходов предприятия.

    Автор: Ксения Тасманова
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