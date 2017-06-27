ФСБ задержала двух вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Москве

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Москва, 27 июня. Два вербовщика запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Москве. В ряды организации они вступили в Таджикистане. В столице РФ пособники боевиков занимались распространением экстремистских идей среди мусульман.

О задержании сообщил источник РИА Новости в силовых структурах Москвы. Операцию провели сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками ФСБ.

Известно, что одному из вербовщиков 23 года. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».