Жителей Екатеринбурга напугали змеи в центральном парке

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Екатеринбург, 27 июня. Жители Екатеринбурга бьют тревогу из-за змей, которые развелись в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

В соцсетях начали появляться фотографии пресмыкающихся, а самым насущным вопросом стала природа этих змей — являются ли они ядовитыми или нет. Некоторые пользователи отмечают, что речь, скорее всего, идет не о гадюках, а об ужах, у которых нет яда.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ, отличить гадюку от ужа достаточно легко. Ужи обычно полностью черные с двумя желтыми пятнами на голове, гадюка — серая или рыжеватая, с полосой на спине.