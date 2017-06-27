Ракка: курды взяли город в кольцо и загнали ИГ в ловушку

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Ракка, 27 июня. Курдское ополчение отрезало «Исламскому государству»* последние пути отступления из осажденного города.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» сообщило о завершении окружения неофициальной столицы «Халифата». Подразделения курдского ополчения перекрыли последний участок фронта на южном направлении. Командование СДС отмечает, что у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) остается выбор сдаться или умереть.

Отмечается, что мост на юге населенного пункта разрушен, его восстановлением занимаются союзники курдского ополчения из международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.