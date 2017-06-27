Военная прокуратура занялась расследованием гибели сотрудника украинской разведки при взрыве
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Киев, 27 июня. Военная прокуратура занялась расследованием дела о гибели сотрудника разведки Минобороны Украины в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Взрыв автомобиля Mersedes произошел в Соломенском районе Киева минувшим утром. Происшествие было классифицировано как теракт.
За рулем иномарки находился начальник резерва главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.
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