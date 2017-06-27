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Водитель и пассажирка такси погибли в ДТП на астраханской трассе
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    Водитель и пассажирка такси погибли в ДТП на астраханской трассе

    12:39  27 Июня 2017
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    Водитель и пассажирка такси погибли в ДТП на астраханской трассе

    Астрахань, 27 июня. Два человека погибли и три пострадали в серьезном ДТП на трассе «Волгоград — Астрахань» в Харабалинском районе Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    Авария случилась на 352-м км дороги у села Вольное. По предварительной версии, водитель такси не справился с управлением на повороте, в результате чего смертельные травмы получили автомобилист 1982 года рождения и жительница Калмыкии 1968 года. Они скончались до приезда «неотложки». Врачи госпитализировали 58-летнего астраханца и двух женщин 56 и 44 лет, передает «Свободная пресса».

    Водитель и пассажирка такси погибли в ДТП на астраханской трассе

    Добавим, ранее в ДТП на уральской трассе Екатеринбург — Нижний Тагил погибла вокалистка творческой студии Екатерина Новикова. Как сообщает URA.RU, она была пассажиркой иномарки BMW, которая съехала с дороги и врезалась в дерево.

    Автор: Ксения Тасманова
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