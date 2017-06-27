Поклонники раскритиковали потолстевшую Викторию Боню

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Москва, 27 июня. Селебрити Виктория Боня запостила в Instagram снимок, на котором она одета в спортивный костюм, который визуально портит фигуру модели. Однако поклонники предположили, что этот неудачный снимок демонстрирует ее полноту.

В феврале текущего года телеведущая и модель Виктория Боня рассталась со своим гражданским супругом Алексом Смерфитом, с которым у нее есть общий ребенок. Поклонники звезды считают, что это расставание не пошло на пользу фигуре селебрити — Боня изрядно поправилась.

Светская львица предстала на фото в майке, которая демонстрирует ее округлившийся живот. Бывшая участница «Дома-2» показалась с собранными в пучок волосами и спортивном костюме, а не в изысканных платьях, как прежде, пишет «Ридус».