Дружелюбные циники: россияне дали характеристику современной молодежи

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Москва, 27 июня. Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, современную российскую молодежь отличает общительность, активность, дружелюбие и законопослушность. Такое мнение высказали респонденты более старшего возраста.

Сами же герои исследования считают свое поколение агрессивным и циничным. Что интересно, еще несколько лет назад ситуация была в несколько другой. Тогда молодежь относилась к себе гораздо лучше, а положительных отзывов от людей взрослых было существенно меньше.

«Межпоколенческий конфликт, характерный для 90-х годов, ушел в прошлое. Сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодежь. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно», — комментирует данные опроса кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Добавим, что исследование проводилось 20–21 июня, было опрошено 1200 респондентов.