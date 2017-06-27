KIA представит электрический кроссовер Niro в 2018 году

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Сеул, 27 июня. Южнокорейский концерн KIA подтвердил появившуюся информацию о том, что в будущем году стартуют продажи электрического кроссовера Niro.

По данным компании, новинку оборудуют силовой установкой хэтчбека Hyundai Ioniq EV, производительность которой составляет 28 кВт. Отмечается, что электрокар может проехать без дополнительной подзарядки 280 километров.

KIA Niro был презентован в минувшем году.

Напомним, накануне южнокорейский автомобильный гигант KIA Motors презентовал новый седан Kia Rio, который с августа этого года можно будет приобрести в России.