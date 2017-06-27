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Глава Минобороны Великобритании поддержал возможные удары США по Сирии
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    Глава Минобороны Великобритании поддержал возможные удары США по Сирии

    11:59  27 Июня 2017
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    Глава Минобороны Великобритании поддержал возможные удары США по Сирии

    Лондон, 27 июня. Великобритания поддержит возможные авиаудары США по сирийским военным, если те применят химическое оружие. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в эфире «Би-би-си». 

    Глава Миноборроны Великобритании посчитал оправданными действия США, когда те в апреле нанесли по авиабазе сирийских военных удар крылатыми ракетами. 

    «Если американцы предпримут подобные действия, то мы их поддержим», — пообещал Фэллон. 

    При этом британский министр не стал уточнять, идет ли речь о прямой военной поддержке США. 

    Глава Минобороны Великобритании поддержал возможные удары США по Сирии

    Автор: Владимир Багров
    #сша #сирия #великобритания #фэллон
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