Глава Минобороны Великобритании поддержал возможные удары США по Сирии

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Лондон, 27 июня. Великобритания поддержит возможные авиаудары США по сирийским военным, если те применят химическое оружие. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в эфире «Би-би-си».

Глава Миноборроны Великобритании посчитал оправданными действия США, когда те в апреле нанесли по авиабазе сирийских военных удар крылатыми ракетами.

«Если американцы предпримут подобные действия, то мы их поддержим», — пообещал Фэллон.

При этом британский министр не стал уточнять, идет ли речь о прямой военной поддержке США.