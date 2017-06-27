Маленькая девочка сломала плечо, гуляя с воспитателем в Челябинской области

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Озерск, 27 июня. В Челябинской области 4-летняя девочка получила перелом плечевой кости во время прогулки с воспитателем, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации Ura.Ru, следователи Озерска могут завести дело о халатности на воспитателя детского сада, в котором находился пострадавший ребенок. Материалы по делу уже переданы в Следственный комитет, делом занимается руководитель следственного управления.

По предварительной информации, девочка гуляла вместе с воспитателем, когда неожиданно упала и получила травму. В больнице ребенку поставили диагноз «перелом плечевой кости».

В заключении эксперта по делу отмечается, что травма, полученная ребенком, относится к телесным повреждениям, повлекшим за собой тяжкий вред здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям воспитателя.