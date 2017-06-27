Алеппо: меры безопасности в Сирии усилены усилены в дни окончания Рамадана

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Алеппо, 27 июня. В праздничные для всех мусульман дни, связанные с завершением Рамадана, военная полиция и армейские части в Алеппо перешли на усиленный режим службы — власти опасаются, что праздники могут стать поводом для нападения террористов. На всех КПП в городе введены усиленные меры безопасности и трехступенчатый контроль каждого прибывающего автомобиля и человека.

В ходе пропускных мероприятий сирийские полицейские проверяют всех входящих в город на принадлежность к террористическим группировкам по компьютерным базам данных с лицами террористов. После этого проводится контроль грузов и личных вещей с использованием подаренных российскими саперами служебных собак и специальных газоанализаторов, настроенных на выявление взрывчатки.

Напомним, все мусульмане мира праздную Ураза-Байрам, по арабски называемый Ид аль-Фитр, в последних числах священного месяца Рамадан. Ранее исламские террористы по всему миру неоднократно использовали массовые скопления молящихся для нанесения ударов в дни Ураза-Байрама или вскоре после него.