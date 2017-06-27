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Крупную партию контрабандного алкоголя пытались ввезти в Приморье с японского теплохода
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    Крупную партию контрабандного алкоголя пытались ввезти в Приморье с японского теплохода

    11:50  27 Июня 2017
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    Контрабандисты пытались ввести в Приморье 230 коробок элитного алкоголя — ФСБ

    Москва, 27 июня. В Приморском крае сотрудники ФСБ РФ изъяли более 2,5 тыс. литров элитного контрабандного алкоголя, который прибыл на теплоходе из Японии. 

    Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по региону предотвратили попытку незаконного ввоза в Россию более 230 коробок японского алкоголя объемом свыше 2,5 тыс. литров. Контрабандисты пытались переправить продукцию ночью на четырех плавсредствах с теплохода, прибывшего из Японии. Рыночная стоимость алкоголя оценивается в 4 млн рублей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. 

    Контрабандисты пытались ввести в Приморье 230 коробок элитного алкоголя — ФСБ

    Добавим, ранее полиция и ФСБ в ходе совместной операции «Табак» задержали сразу 16 лидеров этнической преступной группировки, организовавшей нелегальное производство табачных изделий.

    Автор: Ксения Тасманова
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