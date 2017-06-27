ИГИЛ показало на видео работу малолетних палачей в Афганистане

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Кабул, 27 июня. Террористы из международной группировки «Исламское государство» (запрещена в России), действующие на территории Афганистана, опубликовали на информационных источниках группировки очередное пропагандистское видео с казнями заложников. Видео, озвученное от лица сил «провинции Хорасан», как называют Афганистан террористы ИГ*, демонстрирует в качестве жеста устрашения работу малолетних палачей.

Юные террористы (одному явно еще нет и десяти лет) озвучивают страшные проклятия врагам «Исламского государства»*, после чего убивают заложников перед камерой.

Как отметили по данному поводу Khaama Press представители афганских ВС, очередные демонстративные казни стали ответом террористов после ряда понесенных на территории Афганистана поражений: так, им не удалось удержать горное укрытие Усамы бен Ладена, кроме того, погибли несколько полевых командиров.

* Организация запрещена на территории РФ.