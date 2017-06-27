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ИГИЛ показало на видео работу малолетних палачей в Афганистане
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    ИГИЛ показало на видео работу малолетних палачей в Афганистане

    12:17  27 Июня 2017
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    ИГИЛ показало на видео работу малолетних палачей в Афганистане

    Кабул, 27 июня. Террористы из международной группировки «Исламское государство» (запрещена в России), действующие на территории Афганистана, опубликовали на информационных источниках группировки очередное пропагандистское видео с казнями заложников. Видео, озвученное от лица сил «провинции Хорасан», как называют Афганистан террористы ИГ*, демонстрирует в качестве жеста устрашения работу малолетних палачей.

    Юные террористы (одному явно еще нет и десяти лет) озвучивают страшные проклятия врагам «Исламского государства»*, после чего убивают заложников перед камерой.

    Как отметили по данному поводу Khaama Press представители афганских ВС, очередные демонстративные казни стали ответом террористов после ряда понесенных на территории Афганистана поражений: так, им не удалось удержать горное укрытие Усамы бен Ладена, кроме того, погибли несколько полевых командиров.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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