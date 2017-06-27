Суд в Париже подтвердил снятие наложенного по делу ЮКОСа ареста со счетов Роскосмоса

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Париж, 27 июня. Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов Роскосмоса, заблокированных по иску акционеров ЮКОСа во Франции.

Арест был истребован Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» на сумму почти 300 миллионов евро в рамках программы по запуску ракет-носителей «Союз» из космического центра в Гвиане. Суд постановил, что «Роскосмос» являлся отдельным юридическим лицом в России и не может быть привлечен по долгам Российской Федерации.

Вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее пояснял журналистам, что арест был наложен на «те деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и т.д.». По словам вице- премьера, «это фактически пока задержанные чужие нам долги».