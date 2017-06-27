Суд в Париже подтвердил снятие наложенного по делу ЮКОСа ареста со счетов Роскосмоса
Париж, 27 июня. Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов Роскосмоса, заблокированных по иску акционеров ЮКОСа во Франции.
Арест был истребован Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace «Роскосмосу» на сумму почти 300 миллионов евро в рамках программы по запуску ракет-носителей «Союз» из космического центра в Гвиане. Суд постановил, что «Роскосмос» являлся отдельным юридическим лицом в России и не может быть привлечен по долгам Российской Федерации.
Вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин ранее пояснял журналистам, что арест был наложен на «те деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и т.д.». По словам вице- премьера, «это фактически пока задержанные чужие нам долги».