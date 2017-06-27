Ирак: спасенные из плена ИГ езиды встретились со своими родственниками

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Эрбиль, 27 июня. Спасенные из плена «Исламского государства»* езидские женщины и дети воссоединились со своими родственниками.

Силам безопасности удалось спасти из плена боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) четырех езидских женщин и двух детей. Они смогли впервые за три года увидеться со своими родственниками, однако местонахождение многих членов их семей до сих пор не установлено.

Женщины и дети были похищены боевиками «Исламского государства» в 2014 году в езидской провинции Синджар на севере Ирака, после чего их увезли в сирийские города Меядин и Ракка. Региональное правительство Иракского Курдистана сообщает, что в плену «Халифата» все еще остаются более трех тысяч курдов-езидов.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что подрыв мечети Ан-Нури ознаменовал полное поражение ИГИЛ* в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.