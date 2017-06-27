ДНР: обстрелами ВСУ повреждены четыре дома в Донецке и Коминтерново

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Донецк, 27 июня. Киевские силовики обстреливали территории ДНР минувшим вечером обстреляли территорию ДНР, повредив в общей сложности 4 дома Донецке, населенных пунктах Трудовские и Коминтерново, сообщили в оборонном ведомстве республики.

ВСУ обстреливали ДНР накануне днем, затем открывали огонь по населенным пунктам республики минувшей ночью и этим утром. В результате обстрелов были повреждены четыре жилых здания, а также проходная фильтровальной станции Донецка.

По словам главы администрации Петровского района Донецка Максима Жуковского, при обстрелах пострадали здания в поселке Трудовские, Коминтерново, Донецке. Фильтровальная станция в Донецке работает в штатном режиме, однако пострадало остекление и кровля проходной.