Что будет после победы над ИГ: как Запад стремится разделить Сирию на части

В Избранное

Полный разгром в Сирии террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) не приведет к наступлению мира в республике. Как считают авторы американского издания National Interest, властям Соединенных Штатов необходимо провести тщательный анализ того, как будут развиваться события в САР после поражения боевиков.

Американские журналисты также утверждают, что сохранение единого сирийского государства якобы не может обеспечить мира в Сирийской Арабской Республике. В этом плане показателен пример Ирака, пишет издание. В связи с этим Белому дому необходимо подробнейшим образом проанализировать, что может произойти после поражения террористов ИГ*. Один из сценариев, который прогнозирует американское издание, это разделения Сирии на ряд государств.

Действительно ли уже стоит вести речь о возможном разделе Сирии, который ждет страну после победы над ИГИЛ*? Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентство новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, без политических договоренностей сама по себе победа над террористами не приведет к решению всех проблем сирийского кризиса.

«Сама по себе победа над ИГ или освобождение от ИГ Ракки не решает проблем политической договоренности», — отметил эксперт.

Вторая проблема, по словам Владимир Брутера, заключается в том, что «Исламское государство» является сетевой структурой, поэтому победа над боевиками в Сирии это еще не окончательный разгром ИГИЛ.

«Даже если ИГ будет выбито фактически со всей территории Сирии, это не означает, что исламистский радикализм в том виде, в котором он там существует, будет побежден окончательно, поэтому, на мой взгляд, действительно борьба с исламистским радикализмом — это вещь долгая. Она не ограничивается Сирией и Йеменом и чем-нибудь еще. На мой взгляд, мы находимся почти в самом начале», — считает политолог.

Как отмечает эксперт, в том, что касается мирного урегулирования в Сирии, есть довольно много сложностей, потому что позиции сторон достаточно различны. Возникает вопрос о будущем страны, какие тут возможны сценарии, чтобы сохранить единое государство: федерализация или разделение на автономии.

«Федерация всегда меняет вопрос. Вопрос в том, является ли это достаточным условием, и согласятся ли стороны на тот вариант федерализации, который будет достаточно жизнеспособным. На мой взгляд, пока это неясно, потому что стороны еще не подошли к этому вопросу», — сообщил Брутер.

Эксперт-международник обращает внимание, что для начала решения политических вопросов необходимо, чтобы достаточно долгое время работал режим деэскалации. Также необходимо, чтобы достаточно продолжительное время действовали зоны безопасности, и не было инцидентов наподобие того, когда американцами был сбит сирийский самолет Су-22 под Раккой. Тогда можно будет подходить к послевоенному устройству, подчеркивает политолог.

«Пока это еще совсем предварительно, и нет никаких четких критериев, которые показывали бы, что этот вариант работает, а этот нет», — подытожил Владимир Брутер.

Ранее сообщалось, что боевики исламской террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с террористами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), объявили о том, что не признают действие зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике и намерены оказывать вооруженное сопротивление в провинции Идлиб. Это произойдет даже в случае, если контроль над провинцией попытается установить «союзник» сирийской «умеренной оппозиции» — Турция. В опубликованном обращении официальные представители сирийской группировки говорится, что они не потерпят попыток разделить Сирию на зоны влияния.

Между тем союзные войска Сирийской арабской Республики отразили атаку проамериканских боевиков в районе населенного пункта Бир Кассаб. Сообщается, что боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» предприняли попытку наступления в районе Бир Кассаб и Раджм Сурайхи на юго-востоке провинции Дамаск. В результате слаженных действий правительственных сил и союзных формирований атака боевиков захлебнулась.

* Организация запрещена на территории РФ.