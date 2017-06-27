Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

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Москва, 27 июня. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий. Об это сегодня сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

По данным пресс-службы, сегодня Жирков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также сообщается, что временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян.

Напомним, 15 июня в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» жители домов Балашихи пожаловались президенту страны на невозможные условия проживания в данном районе из-за огромной мусорной свалки «Кучино».