Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»

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Москва, 27 июня. На первом этапе выборов президента музыкального фестиваля «Нашествие» интернет-пользователи самостоятельно вносили кандидатуры. Всего организаторы получили более 500 заявок от фанатов знаменитостей.

Во втором туре выборов были отобраны десять российских знаменитостей, набравших максимальное количество голосов.

Сейчас с большим отрывом лидирует бывший солист «Арии» Валерий Кипелов. Ему на пятки наступает экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин. Удивительно, но поп-музыкант совсем не растерялся на фоне брутальных рокеров и хорошо поработал над своей предвыборной кампанией.

Третье и четвертое место делят фронтмэн ДДТ Юрий Шевчук и лидер «Алисы» Константин Кинчев.

В «десятку» претендентов также попали Сергей Шнуров, Князь из «Короля и Шута», Илья Черт из группы «Пилот», Глеб Самойлов из «Агаты Кристи», Сергей Бобунец и Владимир Шахрин.

На пост президента «Нашествия» также претендуют Алла Пугачева, Юрий Лоза и даже Филипп Киркоров.