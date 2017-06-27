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Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»
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    Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»

    11:29  27 Июня 2017  /обновлено: 11:34  27 Июня 2017
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    Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»

    Москва, 27 июня. На первом этапе выборов президента музыкального фестиваля «Нашествие» интернет-пользователи самостоятельно вносили кандидатуры. Всего организаторы получили более 500 заявок от фанатов знаменитостей.

    Во втором туре выборов были отобраны десять российских знаменитостей, набравших максимальное количество голосов.

    Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»

    Сейчас с большим отрывом лидирует бывший солист «Арии» Валерий Кипелов. Ему на пятки наступает экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин. Удивительно, но поп-музыкант совсем не растерялся на фоне брутальных рокеров и хорошо поработал над своей предвыборной кампанией.

    Третье и четвертое место делят фронтмэн ДДТ Юрий Шевчук и лидер «Алисы» Константин Кинчев.

    Кипелов лидирует на выборах президента «Нашествия»

    В «десятку» претендентов также попали Сергей Шнуров, Князь из «Короля и Шута», Илья Черт из группы «Пилот», Глеб Самойлов из «Агаты Кристи», Сергей Бобунец и Владимир Шахрин.

    На пост президента «Нашествия» также претендуют Алла Пугачева, Юрий Лоза и даже Филипп Киркоров.

    Автор: Дима Оленин
    #нашествие
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