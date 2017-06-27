Страшилки для дяди Сэма: зачем НАТО опять кричит о «российской военной угрозе»

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Высокопоставленный чиновник НАТО заявил об «обеспокоенности» военной угрозой, якобы исходящей от России. Подобные заявления, ставшие уже рутиной, указывают лишь на стремление натовских функционеров оставаться на гребне внимания, чтобы потрафить своему главному работодателю — дяде Сэму, отметил военный эксперт Андрей Кошкин.

О том, что в НАТО боятся растущей военной мощи России, которую считают потенциальной угрозой для себя, в интервью Politico заявил глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

При этом Павел признал, что Россия добилась значительного прогресса по всем направлениям военного строительства. По словам натовского генерала, Москва успешно разрабатывает новые виды обычных и ядерных вооружений, а вооруженные силы РФ высокоэффективны и могут вести боевые действия вдалеке от своей территории.

«Мы имеем дело с полномасштабной модернизацией вооруженных сил России», — признал Петр Павел.

При этом натовский генерал не стал утверждать, что намерения Москвы в отношении альянса носят агрессивный характер.

«Но мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу [со стороны Москвы] крайне серьезно», — отметил Павел.

Ранее в НАТО неоднократно заявляли, что Россия якобы представляет военную угрозу для Польши и стран Балтии. В связи с этим альянс в последнее время серьезно нарастил свое присутствие в Прибалтике, разместив в Польше, Литве, Латвии и Эстонии международные батальоны, деньги, снаряжение и военнослужащих для которых предоставили Германия, Великобритания, США и Канада.

В то же время Россия на самом высоком уровне неоднократно подчеркивала, что не планирует нападать ни на какие страны, входящие в НАТО. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, поэтому все разговоры о мнимой «российской угрозе» являются лишь поводом к расширению альянса на восток — поближе к границам РФ.

«Все эти приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, <…> означают постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, надуманные», — заявил Лавров в интервью белорусским СМИ.

Глава российского МИД в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на кого из членов альянса.

«Не могу допустить, что у них [руководителей стран, входящих в североатлантический альянс] есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО», — подчеркнул Лавров.

Заявление натовского генерала Петра Павла о «потенциальной угрозе», которая якобы исходит от России, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Не вижу какой-то кардинальной угрозы в высказываниях натовского чиновника», — успокоил корреспондента ФАН Андрей Кошкин, объяснив, что именно заставляет его не переоценивать значение очередного антироссийского заявления, прозвучавшего из уст генерала Петра Павла.

«Чиновники и высокопоставленные военные НАТО прежде всего всеми силами пытаются поддерживать статус своего военно-политического союза, который якобы борется с некими «врагами» и тем самым «защищает» всю Европу, — отметил эксперт. — А раз защищает — то от кого? — естественно, от России. На мнимой российской угрозе построена вся риторика НАТО, благодаря которой идут деньги, чиновники чувствуют себя нужными, они востребованы, у них берут интервью, эти интервью публикуются, а потом их все обсуждают… Соответственно, натовские функционеры и военные постоянно находятся в центре внимания».

По словам эксперта, вся эта активность в большой степени напоказ — чтобы, как говорится, потрафить главному спонсору и фактическому руководителю НАТО — Соединенным Штатам Америки.

«Надо учитывать, что США возглавляют НАТО и фактически являются хедлайнерами альянса, — подчеркнул собеседник ФАН. — И на сегодня, как бы Дональд Трамп ни относился к НАТО, — то он называл его ветхой структурой, то говорил, что заставит всех членов альянса платить больше денег, но при этом он видит необходимость в существовании НАТО и не только для «наведения порядка» и «защиты европейского континента». Трамп рассматривает НАТО как инструмент для проведения военных операций на Среднем Востоке, в Афганистане и т.д. И конечно он постоянно пытается привлечь как можно больше сил и средств НАТО для проведения операций на Ближнем Востоке».

Поэтому относиться всерьез к алармическим заявлениям натовских генералов не стоит — все эти «страшилки» рассчитаны на одного слушателя — президента Соединенных Штатов, отметил эксперт.