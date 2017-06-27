РПЦ договорилась об увеличении числа богослужений в Исаакиевском соборе

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Санкт-Петербург, 27 июня. Петербургская епархия обратилась к дирекции Исаакиевского собора с просьбой увеличить число богослужений в храме. Об этом сообщил новый руководитель собора Юрий Мудров.

По его словам, епархия попросила проводить больше служб в центральном нефе собора.

«Мы согласны в той части, что в дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания», — приводит слова Мудрова «Комсомольская правда в Петербурге».

Кроме того, директор поддержал идею проводить в соборе обряд венчания.

Напомним, Мудров вступил в должность 15 июня. До этого директором собора в течение всего нескольких дней пробыла писательница Ирада Вовненко, которая сменила на этом посту Николая Бурова. Он исполнял обязанности директора в течение нескольких лет, однако принял решение уйти с должности после того как стало известно о грядущей передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.