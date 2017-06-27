Медведев возглавит делегацию от РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем

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Москва, 27 июня. Российскую делегацию на церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в траурной церемонии прощания с бывшим Федеральным канцлером ФРГ Германия 1 июля в Страсбурге», — говорится в сообщении.

Напомним, Коль скончался 16 июня на 88 году жизни. Пост канцлера Германии он занимал на протяжении 16 лет и за это время стал одним из самых влиятельных политиков в мире.

Именно в годы его правления Германия, разделенная на Западную и Восточную части, была объединена. За это его стали называть «канцлером единства».

Траурная церемония прощания с Колем состоится 1 июля в Страсбурге.