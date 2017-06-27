Вооруженная до зубов НАТО лицемерит, говоря о «российской угрозе» — Пушков

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Москва, 27 июня. НАТО демонстрирует лицемерие, когда говорит о российской угрозе, поскольку военный бюджет альянса намного превосходит российский. Об этом во вторник заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В НАТО, которая многократно превосходит Россию по военному бюджету и вооружениям, выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие», — пишет он в Twitter.

Ранее глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел выразил беспокойство в связи с растущей военной мощью России. По его словам, альянс воспринимает это как потенциальную угрозу.