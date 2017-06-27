Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, усиление САА в Алеппо

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Сирия, 27 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон обсудили мирное урегулирование конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР). Правительственная армия усилила контрольно-пропускные пункты в окрестностях Алеппо. Иран поддержал официальный Дамаск в борьбе с международным терроризмом. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Встреча Лаврова и Тиллерсона

Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Рексом Тиллерсоном призвал Белый дом принять меры, чтобы не допустить возможных провокаций против Сирийской арабской армии (САА). Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что Тиллерсон и Лавров в целом обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса. Речь идет о необходимости закрепления режима прекращения боестолкновений. Например, через астанинскую площадку. Кроме того, они обсудили борьбу с террористическими группировками, включая «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Главы внешнеполитических ведомств России и США отметили в ходе беседы, что необходимо пресекать попытки применения отравляющих веществ. Тиллерсон и Лавров условились, что необходимо продолжать контакты, в том числе по важнейшим вопросам двусторонней повестки дня.

Подчеркнем, что телефонный разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

Усиление в Алеппо

По информации сирийских СМИ, военнослужащие САА и полиции усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо в дни священного для мусульман праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). Как заявил сирийский офицер Аль-Афар Мухамеди, на КПП при въезде в город в настоящее время проводится «трехуровневая проверка всех желающих попасть в город».

По словам военнослужащего САА, время, которое необходимо для пересечения контрольно-пропускного пункта, колеблется от пяти минут до получаса. Он отметил, что сирийские спецслужбы не исключают возможность проведения теракта в священные дни со стороны «спящих» ячеек «Исламского государства»*.

Тегеран поддерживает Дамаск

Иранское правительство поддерживает действия сирийского правительства против терроризма. Об этом заявил председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардешир Лариджани во время второго совещания спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле.

Лариджани отметил, что только сирийский народ должен определять будущее Сирии. Никто другой не имеет право претендовать на эту роль.

Белый дом предостерегает

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предостерегла сирийского президента Башара Асада от подготовки новой химической атаки. Как отмечает пресс-служба Белого дома, США находятся на территории САР лишь для того, чтобы устранить «Исламское государство».

«Однако если Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, он и его вооруженные силы заплатят высокую цену», — говорится в заявлении Белого дома.

* Организация запрещена на территории РФ.