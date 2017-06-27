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Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, усиление САА в Алеппо
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    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, усиление САА в Алеппо

    11:25  27 Июня 2017
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    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, в Алеппо усиление САА

    Сирия, 27 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон обсудили мирное урегулирование конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР). Правительственная армия усилила контрольно-пропускные пункты в окрестностях Алеппо. Иран поддержал официальный Дамаск в борьбе с международным терроризмом. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Встреча Лаврова и Тиллерсона

    Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Рексом Тиллерсоном призвал Белый дом принять меры, чтобы не допустить возможных провокаций против Сирийской арабской армии (САА). Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Сообщается, что Тиллерсон и Лавров в целом обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса. Речь идет о необходимости закрепления режима прекращения боестолкновений. Например, через астанинскую площадку. Кроме того, они обсудили борьбу с террористическими группировками, включая «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

    Лавров и Теллерсон

    Главы внешнеполитических ведомств России и США отметили в ходе беседы, что необходимо пресекать попытки применения отравляющих веществ. Тиллерсон и Лавров условились, что необходимо продолжать контакты, в том числе по важнейшим вопросам двусторонней повестки дня.

    Подчеркнем, что телефонный разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

    Усиление в Алеппо

    По информации сирийских СМИ, военнослужащие САА и полиции усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо в дни священного для мусульман праздника Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам). Как заявил сирийский офицер Аль-Афар Мухамеди, на КПП при въезде в город в настоящее время проводится «трехуровневая проверка всех желающих попасть в город».

    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, в Алеппо усиление САА

    По словам военнослужащего САА, время, которое необходимо для пересечения контрольно-пропускного пункта, колеблется от пяти минут до получаса. Он отметил, что сирийские спецслужбы не исключают возможность проведения теракта в священные дни со стороны «спящих» ячеек «Исламского государства»*.

    Тегеран поддерживает Дамаск

    Иранское правительство поддерживает действия сирийского правительства против терроризма. Об этом заявил председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардешир Лариджани во время второго совещания спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле.

    Лариджани отметил, что только сирийский народ должен определять будущее Сирии. Никто другой не имеет право претендовать на эту роль.

    Сирия сегодня: Лавров и Тиллерсон за мирное урегулирование, усиление САА в Алеппо

    Белый дом предостерегает

    Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предостерегла сирийского президента Башара Асада от подготовки новой химической атаки. Как отмечает пресс-служба Белого дома, США находятся на территории САР лишь для того, чтобы устранить «Исламское государство».

    «Однако если Асад предпримет другое нападение, используя химическое оружие, результатом которого будут массовые убийства, он и его вооруженные силы заплатят высокую цену», — говорится в заявлении Белого дома.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #алеппо #иг #лавров #игил #башар асад #исламское государство #тиллерсон
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