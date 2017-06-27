Роскосмос назначил нового главу Центра Хруничева

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Москва, 27 июня. Наблюдательный совет Роскосмоса на очередном заседании выбрал нового главу научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, им стал Алексей Варочко.

Наблюдательный совет принял еще ряд решений в кадровой сфере. Количество членов правления Роскосмоса было сокращено до восьми человек.

Кроме того, члены наблюдательного совета утвердили скорректированный финансовый план корпорации на 2017-2019 год и рассмотрели отчет за 2016 год, который направят на изучение в правительство РФ.