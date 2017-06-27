Вооруженные преступники отобрали у водителя Chrysler 7 млн рублей на севере Москвы

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Москва, 27 июня. Водитель Chrysler 300 в Москве пострадал от рук вооруженных преступников. Злоумышленники избили мужчину и похитили у него семь миллионов рублей.

Инцидент произошел накануне утром в Локомотивном проезде. Установлено, что преступники преследовали Chrysler на двух машинах. Предположительно, это были Lada Priora и Chevrolet Cruze уточняет «Вечерняя Москва». После они заблокировали ему дорогу, а один из нападавших выстрелил в боковое стекло автомобиля Chrysler, после преступники выволокли водителя, избили и похитили деньги.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Налетчиков ищут.

