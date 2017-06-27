ВКС РФ поддержали атаку САА на позиции боевиков на юго-востоке провинции Дамаск

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Дамаск, 27 июня. Союзные войска Сирии отразили атаку проамериканских боевиков в районе населенного пункта Бир Кассаб.

Боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» предприняли попытку наступления в районе Бир Кассаб и Раджм Сурайхи на юго-востоке провинции Дамаск. В результате слаженных действий правительственных войск и союзных формирований атака захлебнулась, сообщают военные источники.

Было уничтожено пять единиц боевой техники «умеренных» боевиков, ССА понесла потери в живой силе. С воздуха наземные войска прикрывали ВКС РФ. Отмечается, что международная коалиция во главе с США не вмешивалась в противостояние оппозиционеров и правительственных войск.