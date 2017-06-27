Сирия: боевики «умеренной оппозиции» обещают устроить в Идлибе ад для Турции

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Дамаск, 27 июня. Боевики исламской террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с террористами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), объявили о том, что не признают действие зон деэскалации в Сирии и намерены оказывать вооруженное сопротивление в провинции Идлиб даже в случае, если контроль над провинцией попытается установить «союзник» сирийской «умеренной оппозиции» — Турция. В опубликованном обращении официальные представители сирийской группировки заявили, что не потерпят попыток разделить Сирию на зоны влияния.

«Несмотря на то, что многие рассматривают Турцию как нашего «друга», в случае проведения военной операции на нашей территории мы обрушим все силы ада на турецких военных, — объявил бывший официальный представитель «Хайят Тахрир аш-Шам» Мустафа Махамед. — Мы не примем, ни в какой форме, какую-либо иностранную интервенцию, которая разделит нашу страну на зоны влияния».

Между тем, по оценкам опрошенных ARA News экспертов, многие члены группировки так не считают. Несмотря на то, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе отвергают переговоры в Астане и российско-турецкие дипломатические усилия, рядовые члены группировок все больше склоняются к тому, что легче допустить в Идлиб Турцию, чем отражать наступление правительственных войск.