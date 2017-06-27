Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

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Киев, 27 июня. За рулем автомобиля, взорвавшегося сегодня в Киеве, находился начальник резерва главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Личность установлена по документам, которые были найдены у погибшего.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в органах правопорядка.

«Личность погибшего установили, найдя у него служебное удостоверение ГУР», — цитируют собеседника издания.

Напомним, автомобиль Mersedes взорвался сегодня утром в Соломенском районе Киева. Как сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по статье «теракт».