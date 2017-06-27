Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества

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Нью-Йорк, 27 июня. Президент РФ Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, нежели американский лидер Дональд Трамп, о чем говорят данные опроса Pew Research Center.

Вашингтонский исследовательский центр Пью провел опрос среди 40 тыс. человек в 37 странах мира, согласно которому 27% респондентов относятся к президенту РФ Владимиру Путину с доверием, считая, что он «делает правильные вещи на мировой арене».

В пользу американского лидера Дональда Трампа высказались только 22%, рассматривая его международную политику как правильную. Одним из самых высоких рейтингов среди политических лидеров оказался рейтинг главы правительства ФРГ Ангелы Меркель – 42%. Большинство опрошенных (75%) считают, что Дональд Трамп демонстрирует высокомерие и только 39% рассматривают его как харизматичного президента.