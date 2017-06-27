Синоптики пообещали москвичам теплый вторник с небольшими дождями

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Москва, 27 июня. В Москве и Подмосковье 27 июня будет облачным и дождливым, однако теплым: воздух прогреется до +24 градусов.

Как сообщили синоптики, сегодня активные атмосферные фронты обойдут Москву и Подмосковье стороной. Вместе с тем, из-за неустойчивости атмосферы в утренние часы будут возможны небольшие дожди.

Но уже днем атмосферное давление несколько повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится до нормальных значений, передает «Вечерняя Москва». Температура днем составит около +21...+23 градусов, скорость ветра — от 3 до 8 м/с.