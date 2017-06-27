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КНДР окрестила Трампа Гитлером XXI века
Политика
КНДР окрестила Трампа Гитлером XXI века
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    КНДР окрестила Трампа Гитлером XXI века

    11:03  27 Июня 2017
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    КНДР окрестила Трампа Гитлером XXI века

    Пхеньян, 27 июня. В КНДР политику президента США Дональда Трампа назвали «нацизмом XXI века». Такую оценку его политического принципа «Америка превыше всего» представило  главное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

    «Америка превыше всего» является американской версией фашизма, нацизма», — заявляет издание. Кроме того, ЦТАК полагает, что Трамп следует диктаторской политике Гитлера разделять всех на категории врагов и друзей.
    Резкой критике издание подвергло и действия новой администрации США в ближневосточном регионе. Так, в публикации говорится, что политика Трампа на Ближнем Востоке «привела только к разрушениям и нестабильности». Также в агентстве отметили, что лидер США «осложнил ситуацию в Латинской Америке».

    Напомним, 22 июня Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи. Ограничения коснулись производства оружейного ядерного топлива и ядерных испытаний КНДР.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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