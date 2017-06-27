Олимпийский чемпион по шорт-треку Захаров рассказал, когда завершит карьеру

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Астана, 27 июня. В текущем году чемпион Игр-2014 в эстафете по шорт-треку Руслан Захаров кардинально поменял профиль и переквалифицировался в конькобежцы. Заслуженный мастер спорта готовится с новыми коллегами по цеху к отбору на зимнюю Олимпиаду-2018.

По словам 30-летнего спортсмена, нынешний сезон станет последним в его карьере.

«Вопрос только в том, когда я закончу свою карьеру — осенью, не сумев отобраться в сборную России, или весной, вернувшись из Пхеньяна», — цитирует россиянина газета «Известия».

В настоящее время чемпион Европы принимает участие в сборах в Казахстане под руководством Виктора Сивкова.

Олимпийский чемпион-1988 по конькобежному спорту выразил благодарность Захарову за отличную карьеру в шорт-треке. Однако, по его словам, рано давать оценку перспективам спортсмена в олимпийском сезоне, потому что решение Захарова кардинальное.

«Признаться, там, в шорт-треке, перспектив больше, чем в длинных, больших коньках», — подчеркнул эксперт.