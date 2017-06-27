Пентагон пытается заставить Россию уйти из Сирии

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Вашингтон, 27 июня. Американские эксперты считают, что Россия мешает Штатам бороться с «Исламским государством»*.

США присутствуют в Сирии уже три года, отмечают эксперты, Россия только два. По мнению проамериканских специалистов именно присутствие РФ в регионе мешает эффективно бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Международная коалиция во главе с США якобы действовала эффективно и слаженно, сейчас американцам приходится работать с оглядкой на российских военных.

В качестве примера один из экспертов называет практически полностью освобожденный от боевиков при помощи США иракский Мосул, забывая упомянуть огромные жертвы среди мирного населения данного города, а также полностью освобожденные при помощи ВС РФ Алеппо и Пальмиру.

Также остается не озвученной информация об истинных целях Пентагона в Сирийской арабской республике. Регулярные авиа и ракетные удары по сирийским войскам ясно дают понять стремление свергнуть официальный Дамаск и установить марионеточное правительство для реализации геополитического плана Вашингтона. Именно в этом Россия мешает больше всего, и США стремятся всеми силами удалить этого игрока с Ближнего Востока.

* Организация запрещена на территории РФ.