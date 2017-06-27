Директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами

В Избранное

Санкт-Петербург, 27 июня. Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров отказался от встречи с оппозиционными депутатами, прислав своих заместителей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщила депутат петербургского закса Оксана Дмитриева, по официальной причине, директор Исаакия встречается с иногородними представителями.

Добавим, ранее Мудров заявил, что музей-памятник будет сотрудничать с Русской православной церковью в рамках заключенного ранее соглашения. Он сослался на президента РФ Владимира Путина, который выступил за сохранение у собора как религиозных, так и просветительских функций.