Ирак: смертник ИГИЛ подорвал 12 коллег на прощальной вечеринке

В Избранное

Багдад, 27 июня. Незадачливый террорист-смертник «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в РФ) случайно подорвал вместе с собой целую дюжину террористов ИГ*, готовившихся отправиться на совершение терактов в иракской провинции Дияла.

Взрыв, по данным Daily Mail, произошел во время так называемой «кровавой вечеринки» ИГИЛ*, во время которой подготовленные в качестве смертников террористы встречаются друг с другом в последний раз, желают друг-другу удачи и получают последние наставления от главарей и вероучителей «Исламского государства».

Во время такого подпольного собрания провинции Анбар что-то пошло не так, и в результате жертвами смертника стали не иракские военные и мирные жители, а боевики ИГИЛ.

Как отмечает иракская полиция, в свете падения Старого города Мосула и разрушения террористами их святыни — мосульской мечети Ан-Нури — главари группировки обрушили на Ирак серию из 80 устроенных смертниками подрывов всего за четыре дня. По мнению полицейских, боевики ИГИЛ практически никогда не сдаются в плен, предпочитая подорвать себя при ранении или захвате.

* Организация запрещена на территории РФ.