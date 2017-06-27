Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов

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Москва, 27 июня. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной сертификации отопительных приборов, теплоизоляционных материалов и т.д. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В справке к документу сообщается, что «введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей». Для производителей предусматривается переходный период, чтобы те смогли выполнить обязательные требования, сообщает «Парламентская газета».

Введение сертификации обусловлено тем, что часть реализуемых на российском рынке радиаторов, конвекторов, теплоизоляционных материалов и т.д. не соответствует требованиям безопасности, а значит, может представлять угрозу для здоровья людей.