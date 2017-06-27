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Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов
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    Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов

    11:01  27 Июня 2017  /обновлено: 11:03  27 Июня 2017
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    Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов

    Москва, 27 июня. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной сертификации отопительных приборов, теплоизоляционных материалов и т.д. Об этом сообщается на сайте Кабмина. 

    В справке к документу сообщается, что «введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей». Для производителей предусматривается переходный период, чтобы те смогли выполнить обязательные требования, сообщает «Парламентская газета».

    Правительство РФ ввело обязательную сертификацию отопительных приборов

    Введение сертификации обусловлено тем, что часть реализуемых на российском рынке радиаторов, конвекторов, теплоизоляционных материалов и т.д. не соответствует требованиям безопасности, а значит, может представлять угрозу для здоровья людей. 

    Автор: Владимир Багров
    #медведев
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