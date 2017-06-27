«Веселого молочника» из США покусал на Алтае энцефалитный клещ

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Барнаул, 27 июня. Живущий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, также известный как Веселый молочник, угодил в больницу из-за укуса энцефалитного клеща.

«Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжелым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля. Просим молиться и спасибо вам», — сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет Лента.ру со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с начала сезона активности клещей помощь медиков понадобилась более 9 тыс. человек.

Напомним, Веселым молочником Джастаса назвали интернет-пользователи после того, как в одном из интервью он заразительно рассмеялся, рассказывая о производстве сыра. Ролик быстро набрал популярность, а фермер стал народным любимцем.