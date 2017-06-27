Пьяный визитер из Пензенской области избил полицейского в Москве

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Москва, 27 июня. Уроженец Пензенской области в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского в Москве — страж правопорядка получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, пьяный гость столицы избил полицейского. Правоохранительные органы задержали 36-летнего уроженца Пензенской области за нападение на участкового.

Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, заметил сотрудника полиции и напал на него. В результате драки злоумышленник оторвал погон с формы полицейского, порвал галстук и нанес несколько ударов в голову. Участковый получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы лица.